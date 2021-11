Er komt geen motie van wantrouwen tegen minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Zo hebben de coalitiepartijen MFK en PNP na een vergadering besloten. De minister was de afgelopen dagen veel in de publiciteit nadat zij de vereffenaars van Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV) opdracht gaf om het onderzoek naar twee ex-bestuursleden te stoppen. Het versturen van de brief geeft voor PNP wel voldoende aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen.