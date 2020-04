Geen nieuwe besmettingen bekendgemaakt

Elf mensen zijn positief getest op het cororonavirus waarvan 8 mannen en 3 vrouwen . Er is nog steeds 1 test inconclusive/onduidelijk; 1 persoon ligt in het ziekenhuis; 1 persoon helaas overleden en 5 mensen zijn genezen

Melissa Arias, Hoofd van de Gezondheidssector, benadrukte vandaag dat we onze geestelijke gezondheid moeten monitoren. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met Skuchami.Mensen die hun baan zijn verloren na 15 maart, kunnen contact opnemen met de overheid via 5107629 en mensen die in de onderstand terecht zijn gekomen na die datum, moeten contact zoeken met 4340300

Meer informatie, telefoonnummers en overheidsdocumenten kan je vinden op ons liveblog