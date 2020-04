Geen nieuwe besmettingen dit weekend op Curaçao

Curaçao kent nog steeds elf geregistreerde corona-besmettingen, zo maakte de overheid gisteren bekend. Dat aantal is al enkele dagen niet veranderd. Van de elf besmettingen is één persoon op 18 maart overleden. Eén persoon ligt momenteel in het ziekenhuis, vier personen zitten in isolatie thuis en vijf personen zijn opgeknapt.