Geen nieuwe corona besmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn veertien besmettingsgevallen met corona bekend. Dat aantal is al enkele dagen niet gegroeid. De regering heeft gisteren toch besloten de lockdown te verlengen met twee weken. Volgens het Antilliaans Dagblad is daar in het bedrijfsleven met veel teleurstelling op gereageerd. De regering gaat de komende week kijken hoe ze de economische activiteiten stapje voor stapje weer kunnen laten opstarten.