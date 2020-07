Geen overleg tussen Nederland en Curacao

WILLEMSTAD – Volgens premier Rhuggenaath heeft er geen overleg plaatsgevonden tussen hem en de Nederlandse regering over de voorwaarden voor een nieuwe corona lening die nu op tafel liggen. Dat zei hij gisteren in het Nederlandse televisieprogramma Nieuwsuur. Volgens het Nederlandse kabinet is er op 12 mei overleg geweest tussen Rhuggenaath en zijn Nederlandse collega Mark Rutte over de nieuwe voorwaarden. Rhuggenaath ontkent dat. Er is volgens hem toen over de voorwaarden voor een eerdere lening gesproken.

Het overleg zou hebben plaatsgevonden tussen Rhuggenaath, Rutte en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra. Rhuggenaath stelt dat hij alleen te horen heeft gekregen in dat overleg dat Nederland een entiteit wilde oprichten dat verantwoordelijk moet worden voor de leningen, maar verder geen details te horen kreeg.