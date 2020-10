Geen Rijksministerraad vandaag

De langverwachte Rijksministerraad over de OHO gaat vandaag niet door. Dat zegt Premier Eugene Rhuggenaath in het Antilliaans Dagblad. De premier laat weten dat hij nog bepaalde zaken moet formaliseren met Staatssecretaris Raymond Knops voor de behandeling van de entiteit. De hoop was eerder dat de Rijksministerraad vandaag al kon plaatsvinden, maar dit is nu uitgesteld. Een nieuwe datum voor de Rijksministerraad is nog niet bekend.

Tagged as Knops oho Rhuggenaath rijksministerraad uitgesteld