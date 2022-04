Geen Schiphol taferelen bij Hato

De drukte op Schiphol heeft komend weekeinde voor KLM-vluchten naar Aruba, Bonaire en Curaçao ‘vooralsnog’ geen impact. Dat zegt KLM regiomanager Dirk Buitelaar tegen de Amigoe. Ook TUI zegt geen vluchten naar Curaçao te willen schrappen, al worden vertragingen niet uitgesloten. Gemiddeld verwerkt Schiphol in de meivakantie dagelijks 174.000 passagiers. In totaal is dat 2,8 miljoen voor de hele meivakantie. Dit zorgt voor extra druk op de luchthaven die ook kampt met personeelstekorten. De situatie op Schiphol heeft niet voor grote problemen gezorgd op de Curaçaose luchthaven. Gisteren waren wel vier vluchten uit Nederland vertraagd. Daardoor moest de luchthaven langer open blijven.