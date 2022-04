Geen testverplichting voor Bonaire

Reizigers naar Bonaire hoeven zich vanaf woensdag niet meer te laten testen. De enige inreisregel is het invullen van een gezondheidsverklaring. Dit geldt voor reizigers uit alle landen. Van de passagiers wordt wel verwacht dat ze de gezondheidsverklaring naar waarheid invullen. Eerder moesten ongevaccineerde reizigers een herstelbewijs of een negatief coronatestresultaat tonen. De versoepeling van de inreisregels is mogelijk door het lage aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames is al een tijdje stabiel.

