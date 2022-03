Geen ventvergunning nodig voor Koningsdag

Na twee jaar afwezigheid viert Curaçao op 27 april weer Koningsdag. Ook de vrijmarkten in Punda en Otrobanda komen weer terug. Wie op die dag spullen wil verkopen, hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Dit meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling. Wel moeten verkopers een plekje bij een van de organisatoren van de vrijmarkt reserveren. Hier kunnen ze wel een vergoeding voor vragen, in verband met alle kosten die ze moeten maken. De binnenstad is die dag opgedeeld in zes zones.

Zone 1 is het gebied rondom de Ronde Markt in Punda, inclusief Plasa Wilson ‘Papa’ Godett en de Ruyterkade. Deze wordt beheerd door Fundashon Marshe (+5999 511-1176). Zone 2 zijn de stegen van Punda en de bekende verkoopplaatsen zoals Plasa Jojo Correa, Gouvernementsplein, Wilhelminaplein, Hendrikplein en Waterfortplein. Dutch Dream Special Events is hiervoor verantwoordelijk ( +5999 461-9393).

Zone 3 is in handen van Pietermaai District (+5999 693-1848). Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO) beheert zone 4 en 6. Dit is vanaf het Brionplein tot aan de Netto Bar in de Breedestraat (+5999 462-3591). Tot slot wordt zone 5 beheerd door Enrich (+5999 682-8053). Dit is het gebied vanaf het Molenplein tot aan het busstation in Otrobanda en Awasá.