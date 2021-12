Geen volgende tranche liquiditeitssteun als landen niet akkoord gaan met Coho

Aruba, Curacao en Sint Maarten krijgen voorlopig geen nieuwe tranche liquiditeitssteun uit Nederland. Dat heeft staatssecretaris Knops vandaag bekendgemaakt tijdens de Rijksministerraad. Reden is dat de eilanden het afsprakenpakket van de COHO niet hebben getekend. Volgens een woordvoerder van Knops waren de eilanden er met Nederland begin deze maand uit, het enige wat nog ontbrak was een handtekening. Maar sindsdien zegt Den Haag niets meer van de eilanden te hebben vernomen. Volgens Knops is de tijd van onderhandelen klaar en pas als de eilanden tekenen, maakt Nederland geld over. Aruba heeft al gereageerd: zij zeggen dat in de consensusrijkswet een aantal zaken zijn aangepast waar ze niet mee akkoord zijn.

