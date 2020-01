Geen wetgeving voor Curaçaose duiksector

Er komt een onderzoek naar de duikwereld. Dat meldt Amigoe. Eerder bleek dat van de bijna 100 duikscholen op het eiland van slechts 25 bekend is dat deze de audits doorlopen en zich aan de voorschriften houden. Momenteel is er geen wetgeving voor de duiksector wat het onmogelijk maakt om duikscholen te verplichten zich aan bepaalde regels te houden. De minister van Economische Ontwikkeling Giselle Mc William gaat nu in samenwerking met het CTB de duiksector in kaart brengen.