Geheimzinnigheid rond autopsie overleden crimineel

Er is veel geheimzinnigheid rond de dood van de overvaller die maandag overleed bij een ongeval tijdens een politieachtervolging. Tijdens de achtervolging zijn er niet alleen waarschuwingsschoten gelost, maar is er ook gericht op de vluchtauto geschoten. De autopsie is gistermiddag reeds afgerond maar details zijn niet openbaar gemaakt. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer heeft aangegeven nog geen mededelingen daarover te kunnen doen. Er wordt nog gewacht op de beantwoording van een aantal vragen in het kader van het lopende onderzoek. Het Openbaar Ministerie geeft doorgaans dergelijke details. Volgens de krant Èxtra ligt het onderzoek momenteel bij de Landsrecherche.

