“Geimporteerde spullen juist duurder door regeringsmaatregel”

Een regeringsmaatregel om de prijzen van geïmporteerde spullen te beheersen, lijkt nu juist te leiden tot prijsverhoging. Mede door covid is het druk in de haven en blijven containers langer dan gebruikelijk op Curaçao. Daarvoor rekent een rederij extra geld. Maar om te voorkomen dat je dat voelt in de winkel, heeft het Ministerie van Economische Ontwikkeling maximumprijzen ingesteld die een rederij mag vragen. Een aantal rederijen heeft daarop besloten minder containers naar Curaçao te verschepen. Gevolg: minder plek aan boord voor je spullen, en wie wil dat ze toch verscheept worden, moet meer betalen, met als gevolg hogere prijzen op Curaçao.

Volgens diverse betrokkenen moeten niet de reders door de regering worden aangepakt, maar de beperkte capaciteit in onze haven en container-afhandelaar CPS, die bijvoorbeeld in het weekend niks van boord halen.