De politie heeft gisteren een man aangehouden die verdacht wordt van geitendiefstal en bedreiging. De 21-jarige Curaçaoënaar werd in Klein Santa Martha gearresteerd. De afgelopen zeven maanden sloeg hij bij verschillende geitenhouders op Bándabou toe. Begin deze week trokken de veehouders aan de bel. Per week raken ze 60 tot 80 geiten kwijt door diefstal. De man die gisteren is ingerekend zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.