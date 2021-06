Curaçao Medical Center is door haar geld heen. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Het ziekenhuis kan niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Zelfs de huur wordt niet betaald. Het ziekenhuis voert al enige tijd discussie met het ministerie van gezondheid over een flinke korting op haar budget. Het ministerie heeft de korting doorgevoerd doordat het eiland ook in financieel zwaar weer verkeert.