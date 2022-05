Geliquideerde Curaçaoënaar laat zwangere vriendin achter

De man die zondagavond in Rotterdam is doodgeschoten is Shantienne Frans. Dit bevestigt de Rotterdamse politie. Het 34-jarige slachtoffer werd voor zijn woning onder vuur genomen. Hij weet nog weg te rennen, maar zakt iets verderop in elkaar. De schutter schiet van dichtbij nog eens vier keer op het slachtoffer. Wat de aanleiding is geweest voor de schietpartij is nog onbekend. Shantienne is de broer van Merwin ‘Junny Frans’, die twee jaar geleden werd geliquideerd. Een groot aantal motorrijders hield gisteren een herdenking voor de vermoorde Curaçaoënaar. Ook legden ze bloemen op de plek waar hij werd geliquideerd. Shantienne laat een zwangere vriendin achter. Foto: MediaTV