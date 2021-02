Geloofsbrieven Capriles vandaag behandeld

De geloofsbrieven van Statenlid Emmilou Capriles staan vandaag op de agenda van het Curaçaose parlement om behandeld te worden. Als er voldoende Statenleden zich inschrijven kunnen deze behandeld worden. Eerder deze week was Jacinta Constancia van de MFK aanwezig bij een vergadering, waardoor er een benodigde meerderheid was. Al bijna twee maanden heeft de coalitie geen meerderheid in de Staten. Voorzitter van oppositiepartij Movementu Progresivo, Anthony Hollander, zegt tegen de Amigoe dat zijn partij niet meewerkt aan de installatie van Capriles. Over vijf weken zijn er verkiezingen, maar het nieuwe Statenlid krijgt een jaar lang wachtgeld.

Volgens Hollander is dat een duidelijk voorbeeld van verkwisting van publieke fonsen. Andere oppositiepartijen hebben al laten weten niet mee te willen werken aan de installatie van een nieuw Statenlid voor de PAR.