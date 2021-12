De afgelopen 6 dagen werden er op Curaçao gemiddeld 17 nieuwe coronabesmettingen per dag geregistreerd. Zo heeft het Antilliaans Dagblad berekend. Er is daarnaast een toename te zien in het aantal ziekenhuisopnamen. Vorige week lagen er nog 3 mensen in het CMC, waarvan 2 op de intensive care. Ondertussen liggen er 7 mensen in het ziekenhuis waarvan 2 op het de intensive care.

