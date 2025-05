George Hernandez: ‘Curaçao in een ernstige staat van aanhoudende inflatie’

Volgens de secretaris-generaal van de centrale vakbond CGTC, George Hernandez, verkeert Curaçao ‘in een ernstige staat van aanhoudende inflatie’. Steeds meer mensen belanden in armoede als er niet snel verandering komt. Dat zei Hernandez gisteren tijdens een speciale mis in de kerk Santa Famia, in het kader van 1 mei, Dag van de Arbeid. Volgens hem is er op Curaçao een gebrek aan controle en bescherming van de consument. Hij roept op tot meer controle van de prijzen ‘om de druk op het volk te verlichten.’

“We hebben het over mensen die dag in dag uit hard werken om hun huur, elektriciteits- en waterrekening, en voedsel te kunnen betalen. We hebben het over alleenstaande moeders met twee of meer kinderen, die niet rondkomen om in hun basisbehoeften te voorzien”, aldus Hernandez tijdens zijn lezing. De vakbondsleider wees op dat gepensioneerden, die hun leven lang voor het land hebben gewerkt, nu moeten zien rond te komen van een pensioen dat nauwelijks genoeg is om waardig van te leven. “Ongecontroleerde inflatie is een vijand van menselijke ontwikkeling en van het waardige leven dat een volk verdient. Wat we zien, is dat de rijken rijker worden, terwijl het volk – de ruggengraat van onze economie – steeds armer wordt.”