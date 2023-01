Gepensioneerden gedupeerd door technisch foutje

De tweede dag van 2023 begon voor een boel gepensioneerden zuur. Hun maandelijkse aov-uitkering was niet bijgeschreven op hun rekening. Dit gold enkel voor ACU-spaarders. Door een technisch foutje was het geld niet overgemaakt aan ACU. De fout lag volgens de spaar-en kredietcoöperatie bij de huisbankier van SVB. In eerste instantie wilde ACU de aov-pensioenen niet voorfinancieren. Later op de dag kregen toch alle gepensioneerden hun uitkering.

