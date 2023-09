Gepensioneerden Isla naar Forti

Een groep gepensioneerden van de Isla is gisterochtend naar Fort Amsterdam gegaan. Daar hebben ze premier Pisas een brief overhandigd met daarin hun wensen. De gepensioneerden willen dat de afspraken die in 2016 zijn gemaakt worden nagekomen. Het gaat onder andere om een compensatie tot ze de aov-gerechtigde leeftijd van 65 zouden bereiken. Ze hopen dat de premier voor hen kan bemiddelen, zodat er een oplossing komt voor een langslepend probleem. Zo niet dan stappen ze naar de rechter.

