Gerepatrieerde migranten in Venezuela geland

Een vliegtuig van staatsluchtvaartmaatschappij Conviasa, afkomstig uit Mexico-Stad, is donderdag geland in Venezuela met 313 gerepatrieerde migranten, van wie 151 kinderen. Dat meldde de minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello. Hij gaf aan dat er onder de teruggekeerde kinderen zes zonder begeleiding zijn. Verder zijn er 60 mannen en 102 vrouwen aan boord, waarvan 16 zwanger zijn. Een ander repatriëringsvlucht met Venezolaanse migranten, dat vertrok vanuit Honduras, is later op de dag geland in Maiquetía. De minister van Transport meldde dat daar 198 migranten aan boord waren.

Cabello bevestigde dat geen van de gerepatrieerde Venezolanen banden heeft met de Tren de Aragua en beloofde dat als iemand wél een misdrijf heeft gepleegd ‘het gerecht hem zal opzoeken’. “De Amerikaanse regering heeft gelogen toen ze beweerde dat de (migranten) die ze naar Venezuela sturen, lid zijn van de Tren de Aragua. Dat is niet waar. Ze proberen de wereld te misleiden,” herhaalde hij. Cabello riep verder de regering van El Salvador op om de honderden Venezolanen vrij te laten die daar in een gevangenis vastzitten. Deze personen werden door de VS gedeporteerd en in verband gebracht met de transnationale bende Tren de Aragua, die ontstond in een Venezolaanse gevangenis en door de regering van Donald Trump als terroristische organisatie wordt beschouwd. “Wij blijven vanuit Venezuela eisen dat de regering van El Salvador (…) de Venezolanen vrijlaat die daar worden gegijzeld,” zei Cabello.