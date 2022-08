Gerrit Schotte eist ouderlijk gezag

Nu de moeder van zijn kinderen in de gevangenis zit, eist Gerrit Schotte eenhoofdig gezag over zijn dochters. Dat moet het voor hem makkelijker maken om beslissingen te nemen rond de zorg en opvoeding van zijn twee kinderen met Cicely van der Dijs. Zo meldt de Amigoe. De krant schrijft ook dat er getwijfeld wordt over de motieven van Schotte. Zo zou dit een truc zijn om zelf uit de gevangenis te blijven. De oud-premier hangt een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. Hij moet 1,8 miljoen gulden corrupt geld terugbetalen. Als hij dat niet doet, riskeert hij celstraf.