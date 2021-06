Gerrit Schotte moet betalen

Voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte moet alsnog bijna 2 miljoen gulden betalen aan het Openbaar Ministerie. Dat advies gaf de advocaat generaal onlangs aan de Hoge Raad die een cassatie-aanvraag van Schotte behandelt. Volgens de advocaat generaal is bewezen dat Schotte zich voor meer dan 1,8 miljoen gulden heeft bevoordeeld met giften. Die zouden zijn gedaan in ruil voor bepaalde tegenprestaties tijdens zijn periode als premier. Voor die zaak is Schotte ook in hoger beroep voor corruptie en witwassen veroordeeld. De definitieve uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 7 september.