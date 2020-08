Gerstenbluth waarschuwt voor fase 3

Momenteel wordt er geen lockdown of avondklok ingevoerd. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth waarschuwt wel dat als Curaçao fase 3 ingaat de Avondklok een van de maatregelen is. Momenteel zijn er 8 actieve coronabesmettingen en 3 zogenaamde clusters van mensen met het virus. Als de clusters toenemen, gaat Curaçao fase 3 in. Dat moet de komende dagen blijken. Gerstenbluth hamert erop te zorgen dat het virus niet verspreidt. De boodschap is om grote groepen mensen te vermijden waar je ook bent op het eiland.

