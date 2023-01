Geschorste chirurg terug aan het werk

Chirurg Menno Misset moet weer terug aan het werk. Er is volgens de rechter geen reden om de arts te ontslaan. De chirurg werd in mei 2020 op non-actief gesteld met behoud van salaris. Patiënten hadden zich in de media beklaagd over het medisch functioneren van de chirurg. Uit onderzoek is ook niet gebleken dat er sprake zou zijn van medisch disfunctioneren van Misset. Het CMC heeft bovendien niet kunnen bewijzen dat er sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsrelatie. Het ziekenhuis moet nu een werkontheffing aanvragen bij het ministerie van GMN, zodat de chirurg weer kan opereren. In de tussentijd kan hij andere werkzaamheden uitvoeren waar geen ontheffing voor nodig is.

