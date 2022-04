Gesprek over belabberde gevangenismaaltijden

De maaltijden in de gevangenis zijn volgens de gedetineerden ondermaats. De gevangenen klagen over smaakloze gerechten. Ook zou er te weinig variatie zijn. Minister van Justitie Shalten Hato heeft naar aanleiding van deze klachten met de directeur van de SDKK gevangenis gezeten. De minister en de directeur bespraken hoe ze het probleem op een duurzame manier kunnen oplossen. Volgens de wet hebben gedetineerden recht op drie maaltijden per dag.