Gestolen brandweermateriaal gevonden op wietplantage

Het gestolen reddingsmateriaal van de brandweerkazerne van Barber is terecht. Gisterochtend vond de politie onder andere de hydraulisch aangedreven schaar en spreider op een wietplantage in Groot Santa Martha. Naast het reddingsgereedschap nam de politie ruim 425 marihuanaplantjes, een slijptol en drie zaagmachines in beslag. Bovendien zijn er twee verdachten van 35 en 25 jaar aangehouden. Beiden zitten in voorarrest. De afgelopen tijd gebruikten inbrekers het reddingsgereedschap om kluizen te kraken. De apparatuur kwam zowel uit de kazerne op Barber als op Rio Canario.

