Getinte autoruiten morgen in ministerraad

De ministerraad behandelt morgen de wetswijziging voor de invoering van getinte autoruiten. De Raad van Advies heeft de wijziging van commentaar voorzien. Het is de bedoeling dat de ministerraad de wet morgen goedkeurt. Getinte autoruiten moeten minimaal 35 procent van het licht doorlaten. Automobilisten hoeven hiervoor geen ontheffing meer aan te vragen. Volgens minister Cooper van VVRP moet de wetswijziging binnen twee weken worden gepubliceerd. Dan treedt het ook in werking. Daarmee lost de MFK een verkiezingsbelofte in.