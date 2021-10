Gevaarlijke kwal rond Bonaire

Wie met vakantie naar Bonaire gaat moet goed opletten. Stinapa waarschuwt voor de zogenoemde Banded Box Jellyfish. Het gaat om een gevaarlijke kwal die de laatste tijd vaak voor de kust van Bonaire is gespot. De dieren worden meestal zo’n acht tot tien nachten na volle maan gezien als ze naar licht zwemmen. Zwemmers doen er goed aan ‘s nachts niet de zee in te gaan of om een volledige wetsuit te dragen. Wie gestoken wordt, moet onmiddellijk het water verlaten, eventuele tentakels verwijderen en de plek van de steek warm houden, zegt Stinapa. De stichting benadrukt om medische hulp te zoeken bij ademhalingsproblemen of ondraaglijke pijn na de steek van een Banded Box Jellyfish.