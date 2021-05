Gevaccineerde Arubanen en Curaçaoënaars zonder test naar Bonaire

Reizigers uit Aruba en Curaçao die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven geen PCR- of antigeentest meer te doen als ze naar Bonaire komen. Dat maakte gezaghebber Edison Rijna vanochtend bekend in een persconferentie. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 1 juni. Rijna gaf aan dat de overheden van Curaçao en Aruba op dit moment overleggen of de testverplichting ook kan komen te vervallen voor reizigers uit Bonaire.

Voor alle niet (volledig) gevaccineerde reizigers of reizigers uit andere landen is een negatieve PCR-test nog wel verplicht. Bonaire verwacht de air bubble voorlopig alleen nog voor de ABC-eilanden te houden, pas na de zomer zou dit ook voor andere landen kunnen gaan gelden.

Meer over aruba bonaire curacao eilanden test vaccinatie