Gevaccineerde reizigers naar Sint Maarten hoeven geen PCR-test te doen

Volledig gevaccineerde toeristen hoeven vanaf één november geen PCR-test meer te laten zien in Sint Maarten. Dat heeft de regering in Philipsburg bekendgemaakt. Het eiland heeft de regel ingesteld om het toerisme een impuls te geven en om het voor cruiseschepen eenvoudiger te maken om het eiland te bezoeken. De vaccinatie moet wel door het RIVM en de WHO goedgekeurd zijn.