Gevangenen Sint-Maarten eisen andere gevangenis in kort geding

Een groep van 37 gevangenen van de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten spant volgende week vrijdag een kort geding aan. Ze noemen de gevangenis waarin ze verblijven mensonwaardig en willen dwingen dat het Land Sint Maarten hen overbrengt naar een andere gevangenis in het Koninkrijk hun straf laat uitzitten, bijvoorbeeld in Nederland of op Bonaire.