Gevangenen wassen politieauto’s

Twintig politiewagens kregen zaterdag een wasbeurt. De auto’s gingen niet naar de wasstraat, maar werden door gevangenen schoongemaakt. De wasbeurt was in het kader van de resocialisatie van de criminelen. Onder het toeziend oog van het gevangenispersoneel maakten ze ook de wagens schoon van andere overheidsdiensten. De voertuigen kunnen daardoor spic en span meerijden in de carnavalsoptochten.

