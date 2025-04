Gevangenis Aruba in lockdown vanwege tuberculose

Op Aruba is deze week de gevangenis in lockdown geplaatst. Dat is gebeurd na een uitbraak van tuberculose onder gevangenen én personeel. Dat schrijft journalist Dick Drayer vandaag op de website aruba.nu. Volgens minister van Justitie Arthur Dowers is het aantal besmettingen in een week tijd bijna verdubbeld. Aanvankelijk werd gesproken over vier tot vijf gevallen, maar inmiddels zijn ook medewerkers besmet geraakt, zo staat te lezen op de website.

Door de lockdown kunnen gedetineerden voorlopig geen bezoek meer ontvangen. Familiebezoeken worden voortaan via videoverbinding afgehandeld.