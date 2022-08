Een man vluchtte vandaag weg voor de politie. De automobilist negeerde het stopsignaal tijdens een verkeerscontrole. Na een korte politieachtervolging werd de bestuurder bij het postkantoor in Kwartier aangehouden. Zijn auto werd in beslag genomen. Hoogstwaarschijnlijk waren zijn autopapieren niet in orde. Beeld: TV Direct

