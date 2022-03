Gevolmachtigde minister eist rectificatie

De gevolmachtigde minister in Den Haag Carlson Manuel heeft een advocaat in de arm genomen. Manuel wil dat blogger Godfried Adem een post op zijn Facebookpagina verwijdert en rectificeert. In de post zegt Adem dat de gevolmachtigde minister betaalde klusjes geeft aan vrienden en familieleden, terwijl het personeel van het Curaçaohuis niets te doen krijgt. Volgens de advocaat schaadt de blogger de eer en goede naam van het Curaçaohuis en de gevolmachtigde minister. Adem krijgt 5 dagen de tijd om de post te verwijderen. Als hij dat niet doet overweegt Manuel verdere juridische stappen.