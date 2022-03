Gewapend overval op parkeerplaats Mambo

Vorige week hebben er twee gewapende overvallen plaatsgevonden, waarvan een op de parkeerplaats van Mambo Beach. Dit meldt de politie. De andere overval was in een woning aan de Seru Fortunaweg. De politie registreerde in dezelfde week zes woninginbraken. De daders wisten binnen te komen door de slaapkamerramen te forceren. Tot slot vonden er ook vier winkelinbraken plaats. Onbekenden wisten via het dak binnen te komen.