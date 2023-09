De politie heeft vanmorgen vroeg een gewapende overvaller aangehouden. Rond half vijf ‘s ochtends werd de 18-jarige verdachte van zijn bed gelicht. De aanhouding vond plaats in Ronde Klip. De politie hield daarna een huiszoeking op dat adres en nam verschillende spullen in beslag. Volgens de politie zou de verdachte op 7 september op de parkeerplaats van Sambil een gewapende overval hebben gepleegd. Hij zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.