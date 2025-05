‘Geweld in noordoosten van Colombia koste dit jaar al 117 levens’

Het geweld tussen guerrillastrijders in de regio Catatumbo, in het noordoosten van Colombia, heeft sinds midden januari het leven gekost aan 117 mensen. Daarnaast raakten 650.000 mensen ontheemd. Dat heeft een mensenrechtenorganisatie dinsdag bekendgemaakt. Sinds 16 januari woeden gevechten tussen de groepen ELN en Frente 33. De strijd gaat over de controle van cocaplantages. In het gebied is er sprake van een heel actieve handel in cocaïne. Door de gevechten is Colombia afgegleden naar een van de grootste veiligheidscrises van de afgelopen jaren.

De grootste rebellenbeweging FARC sloot in 2016 een vredesverdrag met de Colombiaanse overheid en legde sindsdien de wapens neer. Frente 33 scheurde zich hierna van FARC af. Hoewel de deal zorgde voor een verbeterde veiligheidssituatie worden sommige delen van het Zuid-Amerikaanse land nog altijd gecontroleerd door illegale groeperingen, waaronder Frente 33 en ELN. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt de ELN ervan “van deur tot deur te gaan” om mensen te vermoorden die een link hebben met Frente 33.