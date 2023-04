Gewonde na schietincident Fortuna Ariba

Bij een schietpartij in de wijk Fortuna Ariba is een man gewond geraakt. De politie ontving zondagavond een melding van een schietincident. Bij aankomst troffen ze de man gewond aan in een auto. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat twee mannen op het slachtoffer hebben geschoten. De man moest met de ambulance naar het CMC worden gebracht. De politie heeft op de plaats delict een aantal kogelhulzen in beslag genomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.