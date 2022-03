Gewonden na schietpartij Saliña

Een ruzie in nachtclub Emporio in Saliña is zondagochtend vroeg uitgelopen op een schietpartij. Vier mensen raakten buiten op de parkeerplaats van de discotheek gewond. Volgens de politie kregen twee mannen onenigheid. Op het moment dat de twee rond vier uur ‘s ochtends naar buiten kwamen, werd een van hen door een andere man onder vuur genomen. Het slachtoffer is met schotwonden in zijn gezicht met zijn eigen auto naar de spoedeisende hulp gebracht. Ook werden drie omstanders die niets met de ruzie te maken hadden, geraakt door de kogels. Ze liepen hierbij schotwonden op. Twee van de slachtoffers zijn met een personenauto naar het ziekenhuis vervoerd. En de derde per ambulance. De politie heeft een auto in beslag genomen.