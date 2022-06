Gezondheidsinspectie signaleert geen onregelmatigheden bij Betèsda

De Inspectie van de Volksgezondheid hoeft niet in te grijpen bij verpleeghuis Betèsda. De kwaliteit van de zorg is niet in gevaar. Dit concludeert de Gezondheidsinspectie na onderzoek bij het verpleeghuis. Een nieuwsbericht was aanleiding voor het onderzoek. Daarin werd gesteld dat het tekort aan overheidssubsidie zo groot is, dat ouderen hun eigen maaltijd moeten delen. Ook minister van Gezondheid Dorothy Pietersz- Janga is poolshoogte gaan nemen. Zij herkende evenmin de klachten die in de media zijn geuit. Desondanks heeft de minister opdracht gegeven voor een actieplan. Dit plan moet de kwaliteit van de zorg over de hele linie garanderen, met name bij instellingen die overheidssubsidie ontvangen.