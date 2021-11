GGz goed beoordeeld na kwaliteitsaudit

De GGz Curaçao heeft afgelopen week bezoek gehad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor een kwaliteitsaudit. Zo maakt GGz bekend. Daaruit kwam naar voren dat de behandelingen en de dossiers professioneel zijn en goed voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het doel van de audit is het verhogen van de kwaliteit van zorg. De auditoren hebben dan ook een aantal verbeterpunten aangegeven. Het tekort aan psychiaters op de eilanden, 5 psychiaters in plaats van 20 psychiaters per 100.000 inwoners in vergelijking met Nederland, is volgens de NVvP zorgelijk. In de Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het tekort nog groter. Momenteel is er slechts 1 K&J psychiater op Curaçao werkzaam.

