GI-RO Settlement lost lening eerder af

De lening van 170 miljoen gulden voor de Girobank is al voor 30 procent terugbetaald. GI-RO Settlement Holding heeft tot nu toe 49 miljoen afgelost. Dat is bijna vier keer het afgesproken bedrag dat per jaar zou worden voldaan. De Girobank verkeerde door wanbeleid in financiële problemen. Curaçao moest geld lenen bij Nederland, zodat de meeste rekeninghouders over hun geld konden beschikken. Er zijn nog 30 instellingen die moeten wachten op hun geld. Samen hebben ze 301 miljoen gulden vast zitten bij de bank.