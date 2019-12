Gijsbertha en SER oneens over voorstel belasting op bruto-omzet

De minister van financiën Kenneth Gijsbertha heeft een voorstel gedaan om 1 procent belasting te heffen op de bruto-omzet van bedrijven die op dit moment geen of erg weinig belasting betalen. De SER is het niet eens met de heffing en is bang dat dit leidt tot een slechter investerings- en ondernemingsklimaat op Curaçao.