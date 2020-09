Gijsbertha wil acceptatie bankrekening verplichten

Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën is bezig met een wetsvoorstel waarmee alle commerciële banken worden verplicht om iedere burger die een bankrekening wil openen te accepteren. Dat zegt hij in het Antilliaans Dagblad. Met dit wetsvoorstel wil hij voorkomen dat rifero’s (nummerkantoren) bij geen enkele bank terecht kunnen, omdat ze als risico worden gezien. Gijsbertha legt uit dat de loterij op Curaçao niet illegaal is en dat dit dus ook niet als zodanig behandeld moet worden. Het ministerie is bezig met dit proces in samenwerking met CBCS. In 2019 werd de relatie tussen rifero’s en de MCB beëindigd, hiervoor tekenden de nummerkantoren protest aan. Daarna leek de PSB bank nog een alternatief te kunnen worden, maar ook zij zagen uiteindelijk af van die optie.