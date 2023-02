GIK staat te popelen voor Isla-overname

GIK (Grupo Internashonal Kòrsou) biedt zich opnieuw aan als partner voor de raffinaderij. In een brief aan de ministerraad en het parlement zegt de groep beschikbaar te zijn om de Isla over te nemen. GIK vertegenwoordiger Rutsel Martha doet ook een boekje open over de vorige selectieprocedure. Volgens hem is door toedoen van premier Pisas en minister Cooper de groep van Luis Giusti als voorkeurskandidaat gekozen, terwijl de raad van commissarissen van RdK GIK de beste keuze vond. Martha verwacht dat het onderzoek van het OM naar de vervalste documenten van CPR het een en ander aan het licht zal brengen.