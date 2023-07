Giomar zevende verkeersdode van dit jaar

De 15-jarige Giomar Raphael Hellemun is de zevende verkeersdode van dit jaar. Dat meldt de politie. Gisteravond werd de tiener op de fiets aangereden door een automobilist. Het verkeersongeval met dodelijke afloop gebeurde op de Kaya Hosé “Papa” Liberia. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de chauffeur richting Porta Blanku reed. Het slachtoffer reed voor hem in dezelfde richting. Op een gegeven moment kwam het tot een botsing. Na het incident hield de politie de bestuurder aan voor rijden onder invloed. Hij werd daarna voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie, maar mocht later op de avond naar huis. De testen toonden aan dat hij binnen de alcohollimiet is gebleven. Beeld: Extra