Er is geen 5G-netwerk op Curaçao. Dat benadrukt minister van Justitie Quincy Girigorie vandaag in de persconferentie. Er zouden theorieën zijn over een verband tussen 5G-zendmasten en de verspreiding van het coronavirus. In andere landen zijn al verschillende zendmasten in brand gestoken of vernietigd. Ook op Curaçao circuleren er foto’s en berichten over een 5G-netwerk op het eiland, maar Girigorie laat dus weten dat dit zeker niet het geval is.